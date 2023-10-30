На Украине высказались об альтернативе поставок истребителей F-16

Спикер ВСУ Игнат: Киев быстрее F-16 не получит ничего другого от Запада

Украина быстрее американских истребителей F-16 не получит ничего другого от Запада. О возможности альтернативы поставок высказался спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил республики (ВСУ) Юрий Игнат, его слова приводит РИА Новости.

«Исходя из реалий, мы хотим как можно быстрее получить эту технику. А быстрее, чем F-16, мы не получим, наверное, уже ничего другого», — сказал он.

Игнат также назвал уникальным самолетом шведский истребитель Gripen. По его словам, боевая машина может выполнять множество задач.

Ранее Игнат сообщил, что на Украине планируют создать центры для обучения пилотов для полетов на американских истребителях F-16. Пока что украинские военные готовятся к обучению, которое будет проходить на американской военно-воздушной базе в Аризоне.