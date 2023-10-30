Назван способ сэкономить на бензине зимой

Сэкономить на бензине зимой можно с помощью очистки машины от снега

Снизить расход топлива зимой можно с помощью полной очистки автомобиля от снега. Способ сэкономить на бензине в холодное время года водителям назвали эксперты портала «БелНовости».

Специалисты отметили, что после наступления холодов расход горючего увеличивается из-за необходимости прогревать двигатель и включать печку. Однако если уменьшить вес машины, аэродинамика улучшится, за счет чего автомобиль будет потреблять меньше топлива.

Кроме того, следует убрать все лишние вещи из багажника, чтобы снизить нагрузку на транспортное средство. Эксперты также рекомендуют периодически проводить проверку давления в шинах и покупать только качественное топливо и моторное масло.

Ранее автомобилистам раскрыли способ сэкономить на шинах. Сделать это можно с помощью всесезонных шин, однако такие покрышки подходят только жителям регионов с мягким климатом.