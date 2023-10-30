В Грозном и Нальчике опровергли прибытие рейсов из Израиля

Аэропорт Грозного опроверг сообщения о прибытии рейсов из Израиля

Анонимные аккаунты стали распространять в соцсетях сообщения, в которых утверждается, что в Грозном и Нальчике планируют приземляться самолеты из Израиля. Жителей городов призвали встретить эти рейсы и не людям покинуть самолеты. Представители воздушных гаваней опровергли эту информацию.

Представитель грозненского аэропорта имени Кадырова опроверг информацию о рейсах из Израиля. «Администрация Международного аэропорта Грозный (Северный) имени А.А. Кадырова официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Просьба не распространять!», — сказано в посте в официальном Telegram-канале аэропорта.

В расписании аэропорта Нальчика в расписании на прилет стоит лишь один рейс. Борт DP6901 прилетит из Москвы. Таким образом информация о самолете из Израиля также недостоверна. Информацию о рейсе из Израиля опровергли и в администрации аэропорта Нальчика. «На сегодняшний день в международном аэропорту "Нальчик" международных рейсов нет, и прибытие рейсов из Израиля не планируется», — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности генерального директора воздушной гавани Залим Сижажев.

Также аккаунты, распространившие недостоверную информацию о якобы прибытии рейсов, не выглядят как странички реальных людей — так, на одной из них во «ВКонтакте» активность началась лишь 5 октября.

Сообщение о якобы прибытии рейсов из Израиля в Нальчик и Грозный не получило распространение в социальных сетях. Найти посты, посвященные этим рейсам, во «ВКонтакте» на данный момент также не удается. Редкие посты появляются лишь в комментариях, публикуют их анонимные аккаунты.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»