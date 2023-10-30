Охранник нашел около российского вуза привязанное к ограде человеческое тело

В Петербурге охранник нашел у вуза тело мужчины, привязанное к ограде за шею

Охранник Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна нашел человеческое тело. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, охранник обходил территорию и обнаружил мужчину без признаков жизни. Он был привязан к ограде за шею. Установить личность мужчины пока не удалось — документов при нем обнаружено не было. Правоохранители выясняют обстоятельства, следов насилия не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти жительница нашла в ручье человеческое тело со связанными ногами.