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17:21, 30 октября 2023Силовые структуры

Охранник нашел около российского вуза привязанное к ограде человеческое тело

В Петербурге охранник нашел у вуза тело мужчины, привязанное к ограде за шею

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Охранник Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна нашел человеческое тело. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, охранник обходил территорию и обнаружил мужчину без признаков жизни. Он был привязан к ограде за шею. Установить личность мужчины пока не удалось — документов при нем обнаружено не было. Правоохранители выясняют обстоятельства, следов насилия не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти жительница нашла в ручье человеческое тело со связанными ногами.

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      Илона Палей
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