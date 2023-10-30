Путин сравнил США с оплетающим весь мир пауком

Президент России Владимир Путин начал совещание после беспорядков в Дагестане. В ходе заседания он также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и ход специальной военной операции (СВО) России на Украине, передает ТАСС.

Путин сравнил США с пауком, стремящимся затянуть в свою паутину весь мир. По его мнению, для достижения своих целей Вашингтон использует одураченных им людей на Украине. Поэтому в ходе спецоперации на Украине Россия укрепляет позиции всех, кто борется за свою независимость и суверенитет.

«Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя, использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины», — призвал он.

В ходе совещания Путин также заявил, что на СВО российские военные сражаются за правду и справедливость, борются со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом. Он уточнил, что в ходе боев под Донецком, Авдеевкой, на Днепре решается будущее мира, включая ситуацию с Палестиной.