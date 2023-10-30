Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:15, 30 октября 2023Россия

Путин сравнил США с пауком

Путин сравнил США с оплетающим весь мир пауком
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин начал совещание после беспорядков в Дагестане. В ходе заседания он также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и ход специальной военной операции (СВО) России на Украине, передает ТАСС.

Путин сравнил США с пауком, стремящимся затянуть в свою паутину весь мир. По его мнению, для достижения своих целей Вашингтон использует одураченных им людей на Украине. Поэтому в ходе спецоперации на Украине Россия укрепляет позиции всех, кто борется за свою независимость и суверенитет.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля 2022
Наводчик Милонов. Кто из российских политиков собрался на фронт, а кто хочет, но не поедет?
Наводчик Милонов.Кто из российских политиков собрался на фронт, а кто хочет, но не поедет?
24 сентября 2022

«Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя, использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины», — призвал он.

В ходе совещания Путин также заявил, что на СВО российские военные сражаются за правду и справедливость, борются со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом. Он уточнил, что в ходе боев под Донецком, Авдеевкой, на Днепре решается будущее мира, включая ситуацию с Палестиной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы

      На Украине заявили о нехватке людей для использования западного оружия

      Российского миллиардера взяли под стражу во Франции

      Путин обвинил правящие элиты США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

      В ЛНР заочно осудили командира ВСУ за приказ обстрелять жилые дома

      Путин сравнил США с пауком

      Кадыров высказался о погромах и поисках евреев в Махачкале

      Путин заявил о плохой осведомленности кураторов Киева

      Силовики задержали 83 человека за участие в массовых беспорядках в Махачкале

      Задержаны двое подозреваемых в расправе над семьей из девяти человек в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости