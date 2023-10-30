В Китае раскрыли требования США к союзникам

Экс-посол КНР Цуй Тянькай: США требуют от союзников выбирать ту или иную сторону

Соединенные Штаты, исходя из личных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от союзников выбирать ту или иную сторону. Это происходит и сейчас, но ряду стран это не нравится, рассказал экс-посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, выступая на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине, пишет РИА Новости.

«США, исходя из своих собственных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от своих союзников проводить ту же политику», — отметил он.

При этом Цуй Тянькай выразил надежду на то, что эти страны «смогут выносить суждения и принимать меры, основанные на их собственных национальных интересах».

Экс-посол подчеркнул, что на данный момент на международной арене вновь раздается призыв о необходимости выбирать сторону. Многим государствам это не нравится, но, «возможно, есть несколько стран, которые делают это автоматически», отметил Цуй Тянькай.

Ранее Цуй Тянькай заявил, что конфликт Вашингтона и Пекина будет иметь катастрофические последствия для мира. Так, по его мнению, обеим сторонам необходимо предпринять совместные усилия, чтобы не допустить развития такого сценария.

17 октября старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер заявил, что Штаты могут столкнуться с катастрофической ситуацией, когда им придется вести войну на два фронта с Россией и КНР. Карпентер добавил, что Вашингтон постепенно начал пытаться вести холодную войну сразу на два фронта.