Популярная телезвезда восхитила фанатов снимками в кружевном белье

Популярная британская модель Арабелла Чи восхитила фанатов снимками в откровенном образе. Соответствующие пост и комментарии поклонников появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя звезда реалити-шоу Love Island поделилась серией кадров, на которых она позирует в спальнике в кружевном нижнем белье бренда Boux Avenue синего цвета. При этом волосы манекенщицы распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней — несколько золотых колье и браслетов из аналогичного материала.

Подписчики оценили фигуру Чи в многочисленных комментариях под публикацией. «Красотка», «Просто вау», «Выглядишь потрясающе», «Обожаю тебя», «Самая красивая», — высказывались пользователи сети.

Ранее Елена Перминова также продемонстрировала свое тело в откровенном образе. Тогда звезда снялась в желтом купальнике, позируя на шезлонге. Видно, что изделие при этом было оформлено розовым цветочным принтом.