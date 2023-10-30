Посол Израиля оценил возможность прямых переговоров страны с ХАМАС

Посол Израиля в РФ Бен Цви: прямых переговоров с ХАМАС нет и не может быть

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что его страна не ведет прямые переговоры с «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС). Его слова в понедельник, 30 октября, приводит ТАСС.

«Нет прямых переговоров между Израилем и ХАМАС и не может быть, потому что наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий», — оценил возможность подобного диалога дипломат.

Он также сообщил, что на данный момент Израиль не располагает какой-либо информацией о том, что происходит с заложниками.

В субботу, 28 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что переговоры между Израилем и руководством ХАМАС при посредничестве Катара продолжились после расширения операций ЦАХАЛ в Газе, однако теперь идут гораздо медленнее.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.