Пострадавший от российских подростков мигрант попытался совратить школьницу

В Петербурге возбудили дело в отношении мигранта за совращение школьницы

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего грузчика из Таджикистана, который вел интимную переписку с 15-летней школьницей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мигрант проходит подозреваемым по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По данным издания, силовики нашли в телефоне мужчины переписку со школьницей, которая сразу же сообщила ему свой возраст. Однако это не помешало иностранцу делиться с подростком интимными фотографиями и предлагать более близкое знакомство.

Мужчина привлек внимание полиции, после того как в него выстрелили подростки. 28 октября трое учеников частной школы на станции метро «Удельная» выстрелили в него из газового пистолета. Подозреваемых задержали. Ими оказались двое братьев 15 и 13 лет, а также их 15-летний друг. В отношении родителей нарушителей составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.