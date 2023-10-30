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12:15, 30 октября 2023Силовые структуры

Пострадавший от российских подростков мигрант попытался совратить школьницу

В Петербурге возбудили дело в отношении мигранта за совращение школьницы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего грузчика из Таджикистана, который вел интимную переписку с 15-летней школьницей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мигрант проходит подозреваемым по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По данным издания, силовики нашли в телефоне мужчины переписку со школьницей, которая сразу же сообщила ему свой возраст. Однако это не помешало иностранцу делиться с подростком интимными фотографиями и предлагать более близкое знакомство.

Мужчина привлек внимание полиции, после того как в него выстрелили подростки. 28 октября трое учеников частной школы на станции метро «Удельная» выстрелили в него из газового пистолета. Подозреваемых задержали. Ими оказались двое братьев 15 и 13 лет, а также их 15-летний друг. В отношении родителей нарушителей составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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      Варвара Митина
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