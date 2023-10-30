Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:03, 30 октября 2023Интернет и СМИ

Поздно бросившим курить россиянам дали совет

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале посоветовали россиянам, поздно бросившим курить, пить статины. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Гандельман раскрыл, что курение может быть одной из причин повышенного уровня холестерина в крови. В результате в сосудах образуются атеросклеротические бляшки, что в дальнейшем может привести к развитию инфаркта миокарда, объяснил специалист.

Поэтому, отметила Малышева, тем, кто решил бросить курить во взрослом или пожилом возрасте, необходимо принимать снижающие уровень холестерина препараты. «Если вы сегодня бросаете курить, этого уже мало. Вам надо пить статины», — обратилась она к пожилым россиянам.

Ранее Малышева и врач-офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли, что из-за повышенного холестерина человек может лишиться зрения. Атеросклеротические бляшки, отметили они, закупоривают сосуды в глазах, и из-за этого в них не поступает кровь. Чтобы избежать этого, специалисты также посоветовали пить статины.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?

      Москвичам предсказали рекордное тепло

      Россиянам назвали способы защититься от отравления кишечной палочкой

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      Подростки в российском городе напали на участников Хеллоуина в ТЦ

      Мужчина принял незнакомца за рыбу и ударил его мачете

      Россиянам раскрыли уловки агрегаторов такси

      Атакована очередная военная база США на Ближнем Востоке

      В Госдуме ответили на блокировку российских СМИ в Молдавии

      Авиакомпания вынудила инвалида-колясочника ползком выбираться из самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости