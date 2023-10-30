Поздно бросившим курить россиянам дали совет

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале посоветовали россиянам, поздно бросившим курить, пить статины. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Гандельман раскрыл, что курение может быть одной из причин повышенного уровня холестерина в крови. В результате в сосудах образуются атеросклеротические бляшки, что в дальнейшем может привести к развитию инфаркта миокарда, объяснил специалист.

Поэтому, отметила Малышева, тем, кто решил бросить курить во взрослом или пожилом возрасте, необходимо принимать снижающие уровень холестерина препараты. «Если вы сегодня бросаете курить, этого уже мало. Вам надо пить статины», — обратилась она к пожилым россиянам.

Ранее Малышева и врач-офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли, что из-за повышенного холестерина человек может лишиться зрения. Атеросклеротические бляшки, отметили они, закупоривают сосуды в глазах, и из-за этого в них не поступает кровь. Чтобы избежать этого, специалисты также посоветовали пить статины.