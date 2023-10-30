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09:11, 30 октября 2023Наука и техника

Представлен новый метод лечения ревматоидного артрита

Nature Nanotechnology: представлен метод лечения артрита на основе наночастиц

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Ученые из Сеульского национального университета в Республике Корея представили новый метод лечения ревматоидного артрита на основе наночастиц. Результаты работы описаны в журнале Nature Nanotechnology.

Одна из проблем лечения ревматоидного артрита (РА) — невозможность полностью восстановить иммунную систему. Из-за этого происходит постоянная выработка вредных веществ, например активных форм кислорода (АФК) и воспалительных цитокинов, что приводит к воспалению. Оптимальный вид терапии при этом заболевании должен не только облегчать симптомы и воспаление, но и восстанавливать иммунную систему.

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Новая технология основана на введении наночастиц церия (Ce NPS) с нановезикулами, полученными из мезенхимальных стволовых клеток (МСК, MSCNV). Два компонента могут противодействовать факторам заболевания как по отдельности, так и в синергии. MSCNV доставляют иммуномодулирующие цитокины, которые превращают дендритные клетки (DC) в толерогенные дендритные клетки (TDCS). Таким образом обеспечивается правильная работа иммунных клеток в долгосрочной перспективе. Подход позволяет кратковременно облегчить боль и предотвратить повторение симптомов.

Эффективность метода была подтверждена в экспериментах на мышах с артритом. Система Ce-MSCNV смогла комплексно лечить и предотвращать РА путем одновременного снятия болевых ощущений и восстановления Т-клеточного иммунитета. Причем улучшение состояния достигалось даже после однократного приема препарата.

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      Елена Апазиди
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