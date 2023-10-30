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22:12, 30 октября 2023Россия

Путин заявил о плохой осведомленности кураторов Киева

Путин: не уверен, что кураторы Киева знают, чем занимаются из подопечные

Западные кураторы Киева, вероятно, не знают, чем занимаются их подопечные. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кремле о ситуации в Дагестане, передает РИА Новости.

«Сегодня под руководством своих западных покровителей, пытаются инспирировать погромы в России, кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих ролях тех же Штатов», — сказал он.

Путин также назвал организаторов погромов в России мразями. По его словам, те, кто якобы заботится о гражданах Израиля, должны провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине.

Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали евреев. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.

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