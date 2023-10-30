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20:22, 30 октября 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин избил троих случайных прохожих и стал фигурантом дела

Полиция задержала новгородца, напавшего на 3 людей и избившего одного до смерти

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Полицейские задержали мужчину, который без причины напал на троих случайных прохожих в Великом Новгороде и причинил одному из них несовместимые с жизнью травмы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы его действий.

По данным ведомства, в ночь с 25 на 26 октября задержанный распивал алкоголь в своем доме, а затем вышел на улицу. Сначала он затеял драку с расклейщиком объявлений возле подъезда и сломал ему челюсть, а затем подрался с незнакомцем, стоявшим на автобусной остановке. После этого фигурант направился в Спортивный переулок, где избил руками и ногами первого встречного. Потерпевшего случайно обнаружил житель соседней улицы — мужчина получил повреждения, несовместимые с жизнью.

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