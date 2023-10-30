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13:55, 30 октября 2023Ценности

Россиянам перечислили причины шопоголизма

Фото: Freestocks / Unsplash

Клинический психолог и кандидат медицинских наук Денис Долгов перечислил россиянам четыре распространенные причины шопоголизма. Соответствующий материал публикует «Доктор Питер».

В первую очередь специалист рассказал, что патологическая потребность в постоянных покупках приводит как к финансовым проблемам, так и к конфликтам в семье, на работе и психологическому дискомфорту. По его словам, приобретение новой одежды может стать способом справиться со стрессом или негативными эмоциями.

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Помимо этого, потребители пополняют гардероб, чтобы повысить самооценку или создать образ успешного человека, добавил Долгов. Кроме того, в список популярных причин он внес эйфорию и ощущение радости от новых покупок. «Влияние общества и рекламы. Они могут формировать убеждение, что обладание материальными благами — это залог успеха и счастья», — заключил эксперт.

Ранее психолог Станислав Самбурский сравнил зависимость россиян от Wildberries с наркоманией. Специалист рассказал, что постоянные покупки на упомянутых платформах могут привести к серьезным последствиям. По его словам, зависимые люди тратят больше, чем зарабатывают, поэтому легко влезают в долги, кредиты и рассрочки.

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      Екатерина Ештокина
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