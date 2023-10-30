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11:56, 30 октября 2023Россия

Россиянка получила ожог ягодиц во время поездки в автобусе

В Екатеринбурге студентка получила ожог ягодиц во время поездки в автобусе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге студентка одного из местных колледжей получила химический ожог ягодиц во время поездки в общественном транспорте. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ».

По словам девушки, она почувствовала жжение ниже спины после поездки в автобусе. Приехав в колледж, она увидела покрасневшую кожу. При этом на брюках россиянки не было каких-либо повреждений. Один из преподавателей вызвал в колледж скорую помощь, медики диагностировали у пострадавшей ожог второй степени.

Девушка считает, что кто-то специально нанес едкое вещество на сиденье. Химикат не является обычным бытовым средством, поскольку он не оставил следов на одежде, утверждает она. «Вот я сейчас еле передвигаюсь», — добавила студентка.

Ранее житель Москвы обжег ягодицы после химчистки автомобиля. 61-летний мужчина получил ожог третьей степени, ночью он проснулся от боли и был госпитализирован.

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      Алан Босиков
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