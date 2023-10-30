Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:13, 30 октября 2023Силовые структуры

Россиянка потеряла паспорт и стала женой африканца

Жительница Петербурга потеряла паспорт и из-за этого стала женой африканца

Фото: c94 / Globallookpress.com

Прокуратура Петербурга провела проверку исполнения требований миграционного законодательства по факту заключения брака между россиянкой и африканцем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Местная жительница рассказала, что в брак не вступала, а супруга даже не знает. По ее словам, за неделю до подачи заявления в ЗАГС она потеряла паспорт. А 21 января 2022 года, когда был заключен брак, новый документ еще не был готов. При этом пару зарегистрировали на основании утерянного паспорта.

В прокуратуре отметили, что брак заключен фиктивно, чтобы иностранец получил российское гражданство. Ведомство направило в суд заявление о признании брака недействительным.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что мигранты используют различные теневые схемы и способы, чтобы остаться в России. По его словам, иностранцы заключают фиктивные браки, сдают мнимые экзамены на знание русского языка, а также оформляют ненастоящие приглашения на учебу для закрепления в России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана объяснил промедление в силовом разгоне антисемитских беспорядков

      В российском городе празднование дня рождения привело к отравлению детей

      Россиянин пойдет под суд за преступление 1996 года

      Мужчина вышел в декрет вместо жены и столкнулся с ее неожиданной реакцией

      Избивавшую восьмимесячного сына россиянку отправили в СИЗО

      Медиум рассказала о предложении брака от призрака

      Собчак похвасталась отдыхом в Дубае и была обругана в сети фразой «одни понты»

      Россиянка потеряла паспорт и стала женой африканца

      Раскрыто содержание письма Ласицкене украинке Магучих

      С помощью наушников научились измерять частоту сердечного ритма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости