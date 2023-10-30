Россиянка потеряла паспорт и стала женой африканца

Жительница Петербурга потеряла паспорт и из-за этого стала женой африканца

Прокуратура Петербурга провела проверку исполнения требований миграционного законодательства по факту заключения брака между россиянкой и африканцем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Местная жительница рассказала, что в брак не вступала, а супруга даже не знает. По ее словам, за неделю до подачи заявления в ЗАГС она потеряла паспорт. А 21 января 2022 года, когда был заключен брак, новый документ еще не был готов. При этом пару зарегистрировали на основании утерянного паспорта.

В прокуратуре отметили, что брак заключен фиктивно, чтобы иностранец получил российское гражданство. Ведомство направило в суд заявление о признании брака недействительным.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что мигранты используют различные теневые схемы и способы, чтобы остаться в России. По его словам, иностранцы заключают фиктивные браки, сдают мнимые экзамены на знание русского языка, а также оформляют ненастоящие приглашения на учебу для закрепления в России.