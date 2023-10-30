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13:06, 30 октября 2023Путешествия

Российский турист застрял на водопаде во Вьетнаме и попал на видео

VnExpress: российский турист застрял на водопаде во Вьетнаме и был спасен

Российский турист застрял на 10-метровом водопаде во вьетнамском городе Дананг и был спасен. Операция по извлечению путешественника попала на видео, которое публикует местное издание VnExpress.

По данным источника, 31-летний мужчина пытался спуститься по камням вниз, однако на полпути ему пришлось остановиться и ухватиться за скалу. Местные жители обратились за помощью к властям, которые вызвали экстренные службы.

Уточняется, что спасателям пришлось преодолеть более километра лесных дорог с опасными каменистыми склонами, чтобы добраться до места происшествия. Известно, что для спуска к туристу они использовали веревки, ремни безопасности и специальное защитное снаряжение. В итоге спасательная операция заняла около 30 минут.

Ранее группу российских туристов, которая попала в шторм на потерявшей ход лодке, спасли у берегов Камбоджи. Их нашли соотечественники, которые узнали о случившемся и отправились на помощь.

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      Марина Черняк
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