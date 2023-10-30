Сахалинец придумал идеальный светофор
Известный сахалинский урбанист Василий Вишневский предложил концепт идеального светофора. Об этом сообщает KP.RU.
По задумке Вишневского, объемная конструкция имеет секции для пешеходов, велосипедистов, а также водителей, которые едут прямо, направо или поворачивают налево. И хотя, по словам урбаниста, такое устройство на дорогах города требуется далеко не всегда, у сотрудников ГИБДД на этот счет иное мнение.
«В Южно-Сахалинске есть судебная практика, и позиция судьи заключается в том, что велосветофор нужен не всегда. Но на кого бы это подействовало. ГИБДД продолжает повсеместно требовать от мэрии велосветофоры, что стало препятствовать развитию велопереездов», — объяснил Вишневский.
В августе в Нижнем Новгороде появился первый светофор с голосовым озвучиванием улиц. Его установили на пересечении улиц Бекетова-Заярская.