Сахалинец придумал идеальный светофор

Сахалинский урбанист Василий Вишневский предложил концепт идеального светофора

Известный сахалинский урбанист Василий Вишневский предложил концепт идеального светофора. Об этом сообщает KP.RU.

По задумке Вишневского, объемная конструкция имеет секции для пешеходов, велосипедистов, а также водителей, которые едут прямо, направо или поворачивают налево. И хотя, по словам урбаниста, такое устройство на дорогах города требуется далеко не всегда, у сотрудников ГИБДД на этот счет иное мнение.

«В Южно-Сахалинске есть судебная практика, и позиция судьи заключается в том, что велосветофор нужен не всегда. Но на кого бы это подействовало. ГИБДД продолжает повсеместно требовать от мэрии велосветофоры, что стало препятствовать развитию велопереездов», — объяснил Вишневский.

В августе в Нижнем Новгороде появился первый светофор с голосовым озвучиванием улиц. Его установили на пересечении улиц Бекетова-Заярская.