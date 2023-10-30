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14:18, 30 октября 2023Моя страна

Сахалинец придумал идеальный светофор

Сахалинский урбанист Василий Вишневский предложил концепт идеального светофора

Фото: Shotmedia / Shutterstock / Fotodom

Известный сахалинский урбанист Василий Вишневский предложил концепт идеального светофора. Об этом сообщает KP.RU.

По задумке Вишневского, объемная конструкция имеет секции для пешеходов, велосипедистов, а также водителей, которые едут прямо, направо или поворачивают налево. И хотя, по словам урбаниста, такое устройство на дорогах города требуется далеко не всегда, у сотрудников ГИБДД на этот счет иное мнение.

«В Южно-Сахалинске есть судебная практика, и позиция судьи заключается в том, что велосветофор нужен не всегда. Но на кого бы это подействовало. ГИБДД продолжает повсеместно требовать от мэрии велосветофоры, что стало препятствовать развитию велопереездов», — объяснил Вишневский.

В августе в Нижнем Новгороде появился первый светофор с голосовым озвучиванием улиц. Его установили на пересечении улиц Бекетова-Заярская.

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      Карина Черных
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