Сборы фильма-концерта Тейлор Свифт превысили 200 миллионов долларов

Сборы фильма-концерта Тейлор Свифт достигли отметки в 203 миллиона долларов

Документальный фильм-концерт американской певицы Тейлор Свифт под названием Taylor Swift: The Eras Tour собрал более 200 миллионов долларов по всему миру. Об этом свидетельствуют данные на сайте Box Office Mojo.

Сборы фильма достигли отметки в 203 миллиона долларов, при этом большая часть продаж — 149 миллионов долларов — приходится на США.

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт официально стала миллиардершей. Отмечалось, что общее состояние 33-летней артистки превысило отметку в один миллиард долларов благодаря ее музыкальному туру Eras.

До этого сообщалось, что фильм-концерт Тейлор Свифт только на предварительной продаже билетов собрал рекордные 100 миллионов долларов. Отмечалось, что картина может стать самой кассовой в США и мире в 2023 году.