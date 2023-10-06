Предпродажи фильма-концерта Свифт превысили 100 миллионов долларов

Предпродажи фильма-концерта Свифт превысили рекордные 100 миллионов долларов

Документальный фильм-концерт американской певицы Тейлор Свифт под названием Taylor Swift: The Eras Tour собрал на предварительной продаже билетов рекордные 100 миллионов долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

13 октября проект выйдет на экраны в ста странах мира (Россия не вошла в список государств, где фильм будет доступен). Отмечается, что картина может стать самой кассовой в США и в мире в 2023 году. По данным экспертов, проект может собрать от 100 до 125 миллионов долларов только на территории Северной Америки.

В сентябре сообщалось, что фильм британского режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории кино.

Ранее стало известно, что Renaissance World Tour американской певицы Бейонсе собрал более полумиллиарда долларов.