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12:18, 30 октября 2023Наука и техника

Сформировано новое понимание работы химиотерапии при раке

PLOS Biology: сформировано новое понимание работы химиотерапии при раке

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне сформировали новое понимание работы химиотерапии при раке. Исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, показало, что, вероятно, этот метод лечения не достигает максимума своей эффективности из-за того, что специалисты долгое время не понимали, как именно препараты на самом деле предотвращают образование опухолей.

Ранее считалось, что препараты, воздействующие на микротрубочки раковых клеток (например, паклитаксел), останавливают митоз — клеточное деление. Теперь оказалось, что эти лекарства не предотвращают деление раковых клеток, а лишь изменяют его. Причем этого оказалось достаточно, чтобы вызвать гибель новых раковых клеток и остановить развитие заболевания.

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Доказать это удалось в ходе экспериментов на лабораторных культурах (in vitro) с образцами опухолей от пациенток с раком молочной железы, которые получали стандартную химиотерапию, направленную на микротрубочки. Специалисты обнаружили, что, хотя клетки продолжали делиться после воздействия препарата, они делали это аномально, что в результате приводило к их гибели.

Авторы предположили, что предыдущие неверные данные были получены из-за того, что при тестировании использовались гораздо более высокие концентрации, чем те, которые на самом деле попадают в опухоль.

Открытие имеет важные последствия для ученых, занимающихся поиском новых методов лечения рака. Известно, что разработка и действие лекарственных препаратов напрямую зависит от выявления, воспроизведения и улучшения механизмов, которые ответственны за терапевтический эффект вещества.

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      Елена Апазиди
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