Министр Шойгу: войска России продолжат методично выполнять поставленные задачи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время начатого летом этого года потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, но не достигли никаких значимых успехов на поле боя. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что за период с 4 июня ВСУ также потеряли около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса.

Оценивая работу российских войск, Шойгу подчеркнул, что они «продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей».

Сергей Шойгу в понедельник, 30 октября, прибыл в столицу Китая Пекин с рабочим визитом. В его ходе министр принимает участие в 10-м Сяншаньском форуме по вопросам безопасности. В форуме примут участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона.