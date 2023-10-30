Госдеп оценил возможность исключения Турции из НАТО из-за позиции по Израилю

Госдеп: позиция Турции по Израилю не является поводом для ее исключения из НАТО

Официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер, оценивая возможность исключения Турции из НАТО из-за позиции по Израилю, отметил, что разногласия Вашингтона с Анкарой не являются поводом для того, чтобы выгонять ее из альянса, сообщает РИА Новости.

«Турция, несмотря на наши разногласия по этому вопросу, остается важным членом альянса», — заявил он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что взгляды США и Турции также расходятся по множеству других вопросов, однако обе страны стремятся к продолжению работы друг с другом.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отозвал дипломатических представителей страны из Турции, «чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений» после заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.