Уголовника-педофила осудили пожизненно и приговорили принудительному лечению

В Севастополе педофил представился массажистом и изнасиловал школьницу

В Севастополе к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима и принудительном лечению приговорен 52-летний педофил, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, ранее судимый за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних россиянин, в июле 2022 года придумал новую преступную схему. Под видом оказания услуг лечебного массажа он заманил в квартиру 15-летнюю школьницу и надругался на девушкой. Когда после обращения в правоохранительные органы, злоумышленника задержали, выяснилось, что он уклонялся от административного надзора после освобождения из колонии.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции подтверждена вина мужчины в совершении насильственных преступлений против несовершеннолетней.