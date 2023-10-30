Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:38, 30 октября 2023Силовые структуры

В ДНР начали поиск подозреваемых после обнаружения 9 тел с пулевыми ранениями

Полиция ДНР ищет 2 неизвестных, подозреваемых в убийстве 9 человек в Волновахе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Сотрудники полиции Донецкой народной республики (ДНР) разыскивают двоих неизвестных, подозреваемых в расправе над семьей из девяти человек в Волновахе. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, подозреваемые вооружены автоматами и передвигаются на мотоцикле красно-белой расцветки. Им обоим примерно по 30 лет. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Семью из девяти человек обнаружили в частном доме в Волновахе 28 октября. Как сообщили соседи, в тот день родственники собрались на праздник. Среди них было двое детей.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана объяснил промедление в силовом разгоне антисемитских беспорядков

      В Госдуме рассказали о списке разрешенных VPN в России

      В российском городе празднование дня рождения привело к отравлению детей

      Россиянин пойдет под суд за преступление 1996 года

      Мужчина вышел в декрет вместо жены и столкнулся с ее неожиданной реакцией

      Избивавшую восьмимесячного сына россиянку отправили в СИЗО

      Медиум рассказала о предложении брака от призрака

      Собчак похвасталась отдыхом в Дубае и была обругана в сети фразой «одни понты»

      Россиянка потеряла паспорт и стала женой африканца

      Раскрыто содержание письма Ласицкене украинке Магучих

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости