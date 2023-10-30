В ДНР начали поиск подозреваемых после обнаружения 9 тел с пулевыми ранениями

Полиция ДНР ищет 2 неизвестных, подозреваемых в убийстве 9 человек в Волновахе

Сотрудники полиции Донецкой народной республики (ДНР) разыскивают двоих неизвестных, подозреваемых в расправе над семьей из девяти человек в Волновахе. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, подозреваемые вооружены автоматами и передвигаются на мотоцикле красно-белой расцветки. Им обоим примерно по 30 лет. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Семью из девяти человек обнаружили в частном доме в Волновахе 28 октября. Как сообщили соседи, в тот день родственники собрались на праздник. Среди них было двое детей.