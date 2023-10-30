«Ъ»: в эффективности российской Климатической доктрины усомнились

Специалисты усомнились в эффективности новой российской Климатической доктрины. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В новой подписанной 26 октября российским президентом Владимиром Путиным доктрине ключевой долгосрочной целью климатической политики названо достижение баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением до 2060 года. Кроме того, в новой версии документа среди принципов климатической политики России названы технологическая нейтральность и сбалансированность действий для достижения устойчивого развития.

Россия, согласно документу, к 2060 году должна достичь цели в 70 процентов нетто-выбросов парниковых газов от уровня 1990 года. Доктрина также предполагает введение дополнительных мер декарбонизации отраслей экономики и увеличения поглощающей способности управляемых экосистем.

Директор Института глобального климата и экологии РАН Анна Романовская задалась вопросом, почему в новой доктрине ключевой целью является достижение углеродной нейтральности, а не ограничение изменения климата и его негативного влияния на население. Она указала, что углеродная нейтральность является промежуточной целью удержания потепления в XXI веке, но она работает только при выполнении сопутствующих целей.

Глава департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров заметил, что власти, согласно документу, собираются развивать атомную и гидроэнергетику. Он также добавил, что, согласно тексту доктрины, Россия выступает против «европейского трансграничного углеродного регулирования», поскольку решает самостоятельно оценивать и делать выводы о происходящих и ожидаемых последствиях изменения климата.

Независимый эксперт по климатической политике Василий Яблоков добавил, что в редакции прошлого документа 2009 года было прямо указано, что парниковые выбросы связаны со сжиганием ископаемого топлива, а в новой прямого упоминания ископаемого топлива и проблем, связанных с ним, нет. Он указал, что на связи парниковых выбросов со сжиганием топлива давно настаивает все мировое сообщество.

Как заключил Макаров, 90 процентов текста новой доктрины повторяет текст документа 2009 года. «Та [доктрина] тоже была хорошей, но до самого недавнего времени вообще никак не конвертировалась в меры климатической политики», — заключил он.

Президент России Владимир Путин 26 октября утвердил новую Климатическую доктрину. Ранее он призывал россиян привыкнуть к изменениям климата. Их президент назвал неизбежными.