В Эстонии ввели продовольственные карточки для малоимущих

В Эстонии начала действовать система продовольственных карточек для малоимущих

В Эстонии начала действовать система продовольственных карточек для малоимущих. Об этом сообщили в Министерстве социальных дел республики, передает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, с 30 октября нуждающемся будут выдаваться продуктовые карточки, на которые будут начисляться 30 евро на человека в квартал. «Эти деньги можно использовать, самостоятельно выбирая в магазине продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению. На карту невозможно приобрести табачные изделия и алкогольные напитки, а также лотерейные билеты», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что соответствующие карточки выдаются получателям прожиточного пособия, компенсаций от органов местного самоуправления и еще ряду лиц. Начисленные на них деньги необходимо использовать в течение квартала, поскольку остаток не переносится на следующий период. В настоящий момент карточки действительны только в при оплате покупок в магазинах торговой сети Rimi по всей Эстонии.

В начале марта сообщалось, что годовая инфляция в Эстонии превышает показатели европейских стран и может составить 17,8 процента.