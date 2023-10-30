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19:03, 30 октября 2023Мир

В Нидерландах рассказали о доставке F-16 для Украины

Премьер Нидерландов Рютте: F-16 для Украины прибудут в Румынию через две недели

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Истребители F-16 для Украины прибудут в Румынию через две недели. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал о доставке военных самолетов для Киева в соцсети Х.

«Я смог проинформировать президента Зеленского, что F-16, которыми Нидерланды пообещали усилить противовоздушную оборону Украины, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели», — написал политик.

По его словам, курсы подготовки украинских пилотов могут начаться в ближайшее время.

Ранее пилоты Вооруженных сил Украины начали обучение полетам на истребителях F-16 на военно-воздушной базе в Аризоне. Обучение будет проходить на истребителях 162 крыла Национальной гвардии штата.

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      Виктория Кондратьева
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