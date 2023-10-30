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15:16, 30 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе неизвестный затащил двух школьниц в гараж и изнасиловал

Под Хабаровском ищут мужчину, насиловавшего маленьких девочек в гараже

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Хабаровском крае разыскивают мужчину, который насилует маленьких девочек в заброшенном гараже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, фигурант поджидает девочек на улице в селе Ильинка российского региона, затем затаскивает их в гараж и пристает. Пока известно о двух потерпевших — восьмилетней и девятилетней школьницах. Они рассказали о произошедшем родителям, уточнив, что после совершения преступления незнакомец сам сбежал.

Как сообщают Известия, потерпевшие были сестрами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет колонии. Сейчас силовики составляют его фоторобот.

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      Екатерина Кашурникова
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