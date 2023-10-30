Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:18, 30 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе выявили более 300 пьяных водителей за неделю

В Челябинской области полиция выявила 324 пьяных водителя

Фото: Volodymyr Proskurovskyi / Unsplash

В Челябинской области за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 324 водителя, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

При этом 292 нарушителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 32 водителя привлекались за пьяное вождение и ранее. Теперь каждому из них грозит наказание.

За повторное управление в состоянии опьянения — уголовная ответственность по статье 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ. Те, кто сделал это впервые, привлечены к административной ответственности и по решению суда будут подвергнуты наказанию в виде лишения права управления автомобилем на срок до двух лет и административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.

В течение прошлой недели силовики привлекли к административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ 152 человека, управлявших машиной без прав. С 23 октября по 29 октября в области зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

Ранее в Челябинской области на первом километре автодороги Миасс — Атлян перевернулся школьный автобус. По данным ГИБДД, 60-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал на обочину.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому

      В Госдуме не увидели терроризма в антиеврейских беспорядках в Дагестане

      54-летняя Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте

      Россияне назвали лучшие для жизни зимой города

      Иностранца выдворили из России за попытку узнать гостайну у пограничника

      На Украине анонсировали «смарт-мобилизацию»

      Названы способы избавиться от опасного косметического дефекта на лице

      Смолов оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира-2026

      В Москве стали втрое чаще удалять тромбы при инсульте

      На Украине высказались об альтернативе поставок истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости