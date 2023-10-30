В российском регионе выявили более 300 пьяных водителей за неделю

В Челябинской области полиция выявила 324 пьяных водителя

В Челябинской области за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 324 водителя, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

При этом 292 нарушителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а 32 водителя привлекались за пьяное вождение и ранее. Теперь каждому из них грозит наказание.

За повторное управление в состоянии опьянения — уголовная ответственность по статье 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ. Те, кто сделал это впервые, привлечены к административной ответственности и по решению суда будут подвергнуты наказанию в виде лишения права управления автомобилем на срок до двух лет и административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.

В течение прошлой недели силовики привлекли к административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ 152 человека, управлявших машиной без прав. С 23 октября по 29 октября в области зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

Ранее в Челябинской области на первом километре автодороги Миасс — Атлян перевернулся школьный автобус. По данным ГИБДД, 60-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал на обочину.