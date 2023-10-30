Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:48, 30 октября 2023Мир

В США предрекли уничтожение Израиля

Полковник Макгрегор: действия США могут привести к уничтожению Израиля

Фото: Jon Sailer / Unsplash

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны Соединенных Штатов может привести к уничтожению Израиля. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Redacted.

По его словам, есть все предпосылки для очень крупной войны. Он подчеркнул, что Вашингтон обостряет ситуацию по всем направлениям. «Мы попробовали это на Украине. Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию — и сегодня Украина оказалась в руинах. Я очень боюсь, что, если эта региональная война [палестино-израильский конфликт] продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться», — отметил Макгрегор.

Эксперт добавил, что Соединенные Штаты «вступают в конфронтацию» со многими государствами на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что такая ситуация может обернуться катастрофическими последствиями.

Ранее Макгрегор прокомментировал возможные последствия масштабной наземной операции Израиля в секторе Газа. Он заявил, что при проведении наземной операции Израиля в секторе Газа против него образуется крупная международная коалиция. В частности, против страны объединятся государства от Индонезии до Марокко.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США предрекли уничтожение Израиля

      На Украине заявили о невозможности быть врагом России

      Россиянам вернут бесплатную раздачу интернета со смартфона

      В США раскрыли последствия отказа Зеленского от переговоров с Россией

      Экс-премьер Украины рассказал о судьбе оппозиционных политиков в стране

      Экс-премьер Украины не нашел «киевского следа» в конфликте с Россией

      «Гермиона из Гарри Поттера» на метле на улице в Москве попала на видео

      Два человека погибли при стрельбе во Флориде

      Мечтающая о сексе с Гринчем девушка пожаловалась на непонимание партнера

      Кандидату в мэры Кишинева запретили выступить на русском языке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости