В США предрекли уничтожение Израиля

Полковник Макгрегор: действия США могут привести к уничтожению Израиля

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны Соединенных Штатов может привести к уничтожению Израиля. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Redacted.

По его словам, есть все предпосылки для очень крупной войны. Он подчеркнул, что Вашингтон обостряет ситуацию по всем направлениям. «Мы попробовали это на Украине. Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию — и сегодня Украина оказалась в руинах. Я очень боюсь, что, если эта региональная война [палестино-израильский конфликт] продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться», — отметил Макгрегор.

Эксперт добавил, что Соединенные Штаты «вступают в конфронтацию» со многими государствами на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что такая ситуация может обернуться катастрофическими последствиями.

Ранее Макгрегор прокомментировал возможные последствия масштабной наземной операции Израиля в секторе Газа. Он заявил, что при проведении наземной операции Израиля в секторе Газа против него образуется крупная международная коалиция. В частности, против страны объединятся государства от Индонезии до Марокко.