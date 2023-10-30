В США шпионские агентства практически прекратили сбор данных о ХАМАС

NYT: шпионские агентства США практически прекратили сбор данных о планах ХАМАС

Шпионские агентства США практически прекратили сбор разведывательных данных о планах исламистской группировки ХАМАС, полагая, что Израиль сможет полностью контролировать ситуацию. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT) на основе собственного расследования.

«Но нет никаких сомнений в том, что израильские официальные лица рассматривали ХАМАС как региональную угрозу, а не глобальную террористическую организацию. Эту точку зрения разделили в Вашингтоне, и американские спецслужбы выделили мало ресурсов на сбор информации о группировке», — отмечает издание.

В материале также сообщается, что американские власти даже рассчитывали на вербовку боевиков ХАМАС с целью сбора информации о других террористических группировках, борьбу с которыми Вашингтон считал более приоритетной.

Ранее генерал США в отставке Роберт Абрамс заявил, что уничтожение исламистской группировки ХАМАС одновременно с миссией по защите мирного населения в секторе Газа практически невозможно.