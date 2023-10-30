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10:51, 30 октября 2023Мир

В США указали на неправильную оценку властями Израиля угрозы ХАМАС

NYT: Израиль в течение многих лет неправильно оценивал угрозу от ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Израильские официальные лица в течение многих лет неправильно оценивали угрозу, исходящую от радикального движения ХАМАС, особенно критично — в преддверии нападения 7 октября. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с оценками спецслужб Израиля.

По их данным, официальная оценка израильской разведки и Совета национальной безопасности с мая 2021 года заключалась в том, что ХАМАС не был заинтересован в нападении из сектора Газа, которое могло бы повлечь за собой разрушительный ответ со стороны Израиля.

Вместо этого израильская разведка полагала, что ХАМАС будет пытаться разжечь насилие против израильтян на Западном Берегу реки Иордан, который контролируется его соперником, Палестинской автономией.

Ранее стало известно, что представители Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) еще до эскалации палестино-израильского конфликта несколько месяцев пытались предупредить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что политическая нестабильность, вызванная его внутренней политикой, ослабляет безопасность Израиля, но премьер игнорировал израильских генералов.

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      Семен Александров
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