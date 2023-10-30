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10:30, 30 октября 2023Мир

В США заявили об игнорировании Нетаньяху предупреждений ШАБАК об эскалации

NYT: Нетаньяху игнорировал доклады ШАБАК об ослаблении обороны Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Abir Sultan /Pool / Reuters

Представители Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) еще до эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября несколько месяцев пытались предупредить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что политическая нестабильность, вызванная его внутренней политикой, ослабляет безопасность Израиля, но премьер игнорировал израильских генералов. Об этом сообщает The New York Times.

В день одобрения парламентом Израиля судебной реформы 24 июля, которая вызвала массовые протесты, к законодателям обратилось два высокопоставленных израильских генерала, чтобы передать срочные предупреждения о военном состоянии страны.

Глава Управления военной разведки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Аарон Халив принес секретные доклады, в которых подробно описывалось, что внутренние беспорядки придают смелости врагам Израиля и ослабляют оборону страны. В одном документе говорилось, что лидеры Ирана, Сирии, ХАМАС, «Хезболлы» и Палестинского исламского джихада (запрещена в России) считают, что настало время нанести удар.

Сообщается, что только два члена парламента пришли послушать брифинг Халива. Нетаньяху, в свою очередь, отказался от встречи с начальником штаба вооруженных сил генералом Герци Халеви, который также пытался передать премьеру эти предупреждения.

Ранее в США предположили, что завершение конфликта с ХАМАС станет концом карьеры для Нетаньяху. Сообщается, что он, скорее всего, покинет пост лидера партии «Ликуд», а затем и пост лидера страны.

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      Дарья Балацкая
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