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13:45, 30 октября 2023Мир

В ЦАХАЛ заявили о столкновениях с ХАМАС в секторе Газа

Представитель ЦАХАЛ Хагари: силы Израиля вступают в столкновения с ХАМАС в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вступают в прямые столкновения с силами исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель израильских вооруженных сил Даниэль Хагари, передает РИА Новости.

«Мы движемся по земле, выявляем террористов и атакуем с воздуха. Также имеется прямой контакт между сухопутными силами и террористами, бои идут внутри сектора Газа», — сообщил Хагари.

Представитель ЦАХАЛ также подчеркнул, что силы Израиля продвигаются в регионе в соответствии с оперативными планами, а наступательная деятельность будет усиливаться согласно целям операции.

Ранее стало известно о тактике ЦАХАЛ в боях в секторе Газа. По данным Financial Times, ограниченные масштабы наступления в регионе позволяют израильским военным использовать преимущество в огневой мощи над ХАМАС.

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      Максим Габриелян
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