В ВТО раскрыли главный риск для мировой экономики от войны в Израиле

Глава ВТО Оконджо-Ивеала: мировой ВВП замедлится при затягивании войны в Израиле

Темпы роста мировой экономики могут замедлиться в случае разрастания и затягивания войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Подобная угроза станет главным риском для глобального ВВП в среднесрочной перспективе, заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Ее слова приводит CNBC.

При таком развитии событий ситуацию усугубит тот факт, что Ближний Восток играет значительную роль на глобальном энергетическом рынке, уточнила она. Повреждение местной инфраструктуры и, как следствие, перебои в поставках ископаемых ресурсов могут привести к их удорожанию и усилить инфляционное давление в мире.

«Ближний Восток является источником большого количества мировой энергии в отношении природного газа, а также нефти, которые по-прежнему широко используются во всем мире. Таким образом, вы увидите влияние на глобальный рост, на мировую торговлю», — заключила Оконджо-Ивеала.

Ранее главный советник компании Allianz Мохаммед Эль-Эриан заявил о рисках финансового заражения мировой экономики в случае эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС. В случае усиления геополитической напряженности в регионе снижение темпов роста глобального ВВП может ускориться, а инфляция, напротив, вырасти. Кроме того, при таком раскладе глобальная экономика будет подвержена риску более широкой фрагментации рынков.