Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:44, 30 октября 2023Экономика

В ВТО раскрыли главный риск для мировой экономики от войны в Израиле

Глава ВТО Оконджо-Ивеала: мировой ВВП замедлится при затягивании войны в Израиле

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Темпы роста мировой экономики могут замедлиться в случае разрастания и затягивания войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Подобная угроза станет главным риском для глобального ВВП в среднесрочной перспективе, заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Ее слова приводит CNBC.

При таком развитии событий ситуацию усугубит тот факт, что Ближний Восток играет значительную роль на глобальном энергетическом рынке, уточнила она. Повреждение местной инфраструктуры и, как следствие, перебои в поставках ископаемых ресурсов могут привести к их удорожанию и усилить инфляционное давление в мире.

Материалы по теме:
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
10 октября 2023
«Мы на пороге глобальной войны» Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
«Мы на пороге глобальной войны»Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
10 октября 2023

«Ближний Восток является источником большого количества мировой энергии в отношении природного газа, а также нефти, которые по-прежнему широко используются во всем мире. Таким образом, вы увидите влияние на глобальный рост, на мировую торговлю», — заключила Оконджо-Ивеала.

Ранее главный советник компании Allianz Мохаммед Эль-Эриан заявил о рисках финансового заражения мировой экономики в случае эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС. В случае усиления геополитической напряженности в регионе снижение темпов роста глобального ВВП может ускориться, а инфляция, напротив, вырасти. Кроме того, при таком раскладе глобальная экономика будет подвержена риску более широкой фрагментации рынков.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы. Что о них известно и почему они так популярны?

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      В центре российского города расстреляли автомобиль из-за семейных споров

      Хозяин спас собаку от напавшей на нее пумы

      Тренер рассказал о влиянии тюрьмы на карьеру Кокорина

      В ВТО раскрыли главный риск для мировой экономики от войны в Израиле

      Израиль ликвидировал командиров ХАМАС в ходе наземной операции

      Полковник назвал цель «смарт-мобилизации» на Украине

      Летевший в Европу самолет вынужденно сел в Узбекистане из-за пьяного дебошира

      ОМОН задержал рэпера и друга Oxxxymiron после драки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости