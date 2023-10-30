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16:05, 30 октября 2023Ценности

Валя Карнавал снялась в бикини после смены имиджа

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном наряде после смены имиджа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вначале 21-летняя исполнительница продемонстрировала, как отправилась в парикмахерскую, где сделала стрижку каре. Девушка отметила, что давно хотела изменить прическу, и пошутила, что после преображения стала выглядеть как пятиклассница.

При этом впоследствии инфлюэнсерша предстала перед камерой в розовом бикини, которое обнажало нижнюю часть ее груди, и завязанной на бедрах пляжной мини-юбке. Также она надела на голову серебристую диадему и сделала контрастный макияж, подчеркнув глаза черными стрелками.

В сентябре российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава также сменила имидж и восхитила пользователей сети. На размещенных кадрах бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman продемонстрировала новую стрижку. 38-летняя звезда позировала на фоне увешанной фотографиями кирпичной стены в черной оверсайз-рубашке и с объемным каре холодного оттенка.

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      Карина Черных
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