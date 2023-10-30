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22:59, 30 октября 2023Мир

Белый дом раскрыл детали разговора Байдена и Нетаньяху

Белый дом: Нетаньяху пообещал Байдену увеличить поставки гумпомощи в сектор Газа
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с американским президентом Джо Байденом пообещал помочь значительно увеличить поставки гумпомощи в секстор Газа, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

В Белом доме раскрыли детали разговора политиков. «Президент в разговоре с премьер-министром Нетаньяху получил обещание, что израильтяне будут стараться помочь значительно увеличить поток гуманитарной помощи в Газу», — подчеркнули в администрации.

Ранее в США опровергли возможность отправки войск для участия в конфликте в секторе Газа. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что США не исключают вероятности задействовать силы страны для освобождения заложников на упомянутой территории.

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      Марина Совина
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