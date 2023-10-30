Дым в районе Севастопольской бухты объяснили

Развожаев объяснил дым в районе Севастопольской бухты работой военных

Дым в районе Севастопольской бухты, который могли заметить горожане — это следствие использования военными табельных средств маскировки. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее 30 октября в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Позже Развожаев уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО) и все службы были приведены в состояние боевой готовности. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Воздушную тревогу отменили спустя час.

24 октября жителей Севастополя предупреждали о профилактических мероприятиях Черноморского флота, из-за которых могут быть слышны звуки взрывов.