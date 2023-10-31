Президент Израиля прокомментировал события в аэропорту Махачкалы

Президент Израиля Герцог назвал события в аэропорту Махачкалы шокирующими

Президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы, назвав их шокирующими. Об этом он рассказал в интервью газете Die Welt.

«Они шокируют и вызывают крайнее беспокойство. Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый», — заявил Герцог.

Президент еврейского государства сравнил случившееся с погромом, добавив, что испытывает радость в связи с тем, что российские власти смогли предотвратить его.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы. По его словам, за это ответственны Киев и его западные покровители.