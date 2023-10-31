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17:30, 31 октября 2023Мир

Байдена предупредили о потере поддержки мусульманских избирателей

Байден может лишиться голосов мусульман, если в Газе не прекратится огонь

Фото: Leah Millis / Reuters

Национальный мусульманский демократический совет и активисты Демократической партии потребовали от президента США Джо Байдена повлиять на Израиль с тем, чтобы обеспечить режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо мусульманских лидеров США.

По их словам, ситуация в Газе «достигла критической точки», причем именно финансовая и военная поддержка США привела к насилию и жертвам среди смирного населения. Поэтому авторы потребовали от Белого дома «принять незамедлительные меры по обеспечению прекращения огня до вторника, 31 октября, в 17:00 по времени Восточного побережья США (1 ноября 01:00 по мск — прим. "Ленты.ру")».

В противном случае они обещают повлиять на мусульманских и арабских избирателей в США, чтобы те «отказали в одобрении, поддержке или голосах любому кандидату, не выступившему за прекращение огня и одобряющему израильское наступление на палестинский народ». Особенно это касается Мичигана, Огайо и Пенсильвании, распределение голосов в которых, вероятно, предопределит исход предстоящих президентских выборов, отмечается в письме.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в Газе. По его словам, призывы к перемирию звучат как призывы сдаться ХАМАС. «Этого не произойдет. Библия говорит, что есть время для мира и время для войны. Сейчас пришло время войны», — сказал Нетаньяху.

Как отмечал The Washington Post, непоколебимая поддержка Израиля президентом США столкнулась с растущим давлением, поскольку все больше демократов обеспокоились о том, какими методами осуществляется борьба Израиля в секторе Газа.

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      Анастасия Яланская
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