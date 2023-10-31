Отвергнутая девушка окатила жениха и невесту нечистотами во время свадьбы

New York Post: в Боливии жениха и невесту окатили из ведра с нечистотами

В Боливии отвергнутая девушка решила испортить свадьбу бывшему возлюбленному. Об этом сообщает издание New York Post.

Девушка была недовольна, что молодой человек променял ее на другую, и задумала отомстить. Для этого она явилась на торжество с ведром экскрементов, смешанных с маслом, и окатила его содержимым жениха и невесту.

На свадебных снимках видно, что невеста перепачкана с ног до головы: нечистотами вымазано и ее платье, и волосы, и даже лицо. Военная форма, в которую был одет жених, также сильно пострадала.

Позднее невеста написала о случившемся в социальной сети. Она выразила надежду, что после своей мести ненавистница оставит их в покое.

Ранее сообщалось о невесте, которая вышла замуж за родственника бывшего возлюбленного ради мести. Жених намеренно пригласил его в качестве шафера.