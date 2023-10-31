Турист поскользнулся и застрял в скале на 12 часов

В США турист поскользнулся и застрял в скале на 12 часов

В США мужчина поскользнулся во время восхождения на скалу и застрял в расщелине на 12 часов. Об этом сообщает Fox 13 Utah and Salt Lake City.

Инцидент произошел вечером 27 октября в округе штата Юта Сан-Хуан. Мужчина поднимался на скалу вместе с группой товарищей и внезапно неудачно упал: его колено застряло в расщелине. Вытащить ногу не удалось, поэтому его спутники обратились в поисково-спасательную службу.

Спасатели несколько часов безуспешно пытались освободить мужчину и приняли решение вызвать вторую спасательную службу. Благодаря помощи специалистов туриста благополучно вытащили из расщелины и спустили на землю. По словам спасателей, мужчина провел на скале в общей сложности около 12 часов. В результате произошедшего он не получил серьезных травм.

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