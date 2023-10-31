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11:06, 31 октября 2023Спорт

Экс-игрок «Зенита» рассказал о преимуществах России перед Францией

Экс-игрок «Зенита» Ловрен заявил, что в России природа лучше, чем во Франции

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Защитник «Лиона» Деян Ловрен, ранее игравший за петербургский «Зенит», рассказал в интервью YouTube-каналу Владимира Колоса о преимуществах России перед Францией.

«В России круче природа, гораздо больше зелени. Лучше супы. Это сто процентов. И баня! После России я стал больше посещать бани и сауны», — заявил экс-игрок сине-бело-голубых. Он отметил, что во Франции лучше вино и багет, а также погода.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020-го по 2023-й. Вместе с петербуржцами футболист стал двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка страны. За команду он провел 63 матча, отметившись тремя забитыми мячам и тремя результативными передачами.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Ловрен стал бронзовым призером в составе сборной Хорватии. Защитник принял участие в шести матчах, в которых отличился одним пасом.

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      Дарья Коршунова
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