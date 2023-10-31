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19:41, 31 октября 2023Силовые структуры

Главного редактора «Октагон. Медиа» и его коллегу задержали по делу о клевете

Shot: в Москве задержали главреда «Октагон. Медиа» Рябова по делу о клевете

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве в рамках уголовного дела о клевете задержаны главный редактор политического издания «Октагон. Медиа» Игорь Рябов и его 41-летняя коллега. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, с утра в квартире журналиста прошли обыски.

Задержание сотрудников издания может быть связано с публикацией списков лиц, финансирующих Вооруженные силы Украины, в числе которых оказалась супруга лидера одного из российских регионов. Подобная информация размещалась в мае на канале «Образ будущего».

Ранее в Донецкой народной республике правоохранители задержали российских военных с Дальнего Востока по подозрению в расправе над семьей из девяти человек.

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