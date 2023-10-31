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16:44, 31 октября 2023Ценности

Хирург назвал россиянам три самые популярные операции для омоложения

Врач Зленко назвал блефаропластику популярной процедурой омоложения

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко назвал россиянам три самые популярные процедуры омоложения. Его комментарий публикует «Газета.Ru».

В первую очередь врач упомянул блефаропластику, с помощью которой можно устранить признаки возрастных изменений вокруг глаз или удалить жировые грыжи. Кроме того, он внес в список эндоскопический лобно-височный лифтинг. К данной процедуре прибегают для коррекции морщин на лбу и в межбровье, а также для того, чтобы поднять концы бровей.

В то же время специалист отметил SMAS-пластику, позволяющую вернуть овалу лица четкие линии. «Эта операция проводится на SMAS-уровне, который покрывает поверхность мимических мышц лица. SMAS-пластика борется с птозом мягких тканей, подтягивая кожу и мышцы», — пояснил собеседник издания.

В августе хирург Илья Шаров перечислил россиянкам три самых опасных вида пластических операций. В первую очередь в список вошла липосакция. В то же время в перечне опасных вмешательств оказалась процедура по уменьшению и подтяжке груди. Кроме того, с высокой степенью риска связана ринопластика, зачастую требующая повторного исправления.

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      Алина Гостева
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