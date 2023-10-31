Хирург назвал россиянам три самые популярные операции для омоложения

Врач Зленко назвал блефаропластику популярной процедурой омоложения

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко назвал россиянам три самые популярные процедуры омоложения. Его комментарий публикует «Газета.Ru».

В первую очередь врач упомянул блефаропластику, с помощью которой можно устранить признаки возрастных изменений вокруг глаз или удалить жировые грыжи. Кроме того, он внес в список эндоскопический лобно-височный лифтинг. К данной процедуре прибегают для коррекции морщин на лбу и в межбровье, а также для того, чтобы поднять концы бровей.

В то же время специалист отметил SMAS-пластику, позволяющую вернуть овалу лица четкие линии. «Эта операция проводится на SMAS-уровне, который покрывает поверхность мимических мышц лица. SMAS-пластика борется с птозом мягких тканей, подтягивая кожу и мышцы», — пояснил собеседник издания.

В августе хирург Илья Шаров перечислил россиянкам три самых опасных вида пластических операций. В первую очередь в список вошла липосакция. В то же время в перечне опасных вмешательств оказалась процедура по уменьшению и подтяжке груди. Кроме того, с высокой степенью риска связана ринопластика, зачастую требующая повторного исправления.