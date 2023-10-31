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06:30, 31 октября 2023Наука и техника

Названо количество пользователей ОС от Huawei

Количество пользователей HarmonyOS достигло отметки 100 миллионов

Фото: Dmitry Rodionov / Unsplash

Операционная система HarmonyOS оказалась установлена на 100 миллионах устройствах. Об этом сообщает издание HuaweiCentral.

В корпорации заявили, что количество пользователей ОС достигло рекордной отметки в конце октября. Релиз HarmonyOS 4 — актуальной версии операционной системы — состоялся в начале августа. По словам представителей Huawei, уже в день запуска бета-версию HarmonyOS установили на миллион гаджетов.

Также в компании отметили, что через неделю после запуска ОС была установлена на 5 миллионов гаджетов, через месяц — на 10 миллионов устройств. Цифру в 60 миллионов установок системы в Huawei назвали в конце сентября.

По словам журналистов, HarmonyOS крайне популярна в Китае. Операционная система доступна для смартфонов, планшетов, умных часов, носимых устройств и прочих девайсов. Разработчики HarmonyOS 4 подчеркнули, что в новой версии системы скорость работы была увеличена на 20 процентов, время автономной работы выросло примерно на 30 минут.

Первая версия HarmonyOS была представлена в августе 2019 года. Операционная система заменила собой Android и Google-сервисы, к которым Huawei потеряла доступ из-за американских санкций.

В конце сентября китайская корпорация Huawei запустила новый бренд дорогих смартфонов. Под брендом Ultimate Design компания будет выпускать роскошные смартфоны и аксессуары к ним.

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      Андрей Ставицкий
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