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14:18, 31 октября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении двух танков Leopard в зоне СВО

Минобороны: на купянском направлении уничтожены два танка Leopard
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили два танка Leopard в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Немецкие танки были уничтожены в ходе боев на купянском направлении. Помимо Leopard, были уничтожены еще два танка, отметили в Минобороны, не уточнив, о каких именно машинах идет речь.

Также на указанном направлении российские войска поразили три бронированные машины противника и две САУ «Гвоздика».

Танки Leopard начали поставлять Вооруженным силам Украины в ходе специальной военной операции. Соответствующее решение приняли правительства ряда западных государств, на вооружении которых находятся танки этого типа.

31 октября Минобороны России сообщило об уничтожении украинских самолетов МиГ-29 и вертолета Ми-8 в зоне спецоперации. Оба борта были сбиты средствами противовоздушной обороны.

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      Алан Босиков
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