Минобороны заявило о поражении украинских самолетов МиГ-29 и вертолета Ми-8

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что самолеты и вертолет были перехвачены системами ПВО в районе Приветного Запорожской области, а также близ Веровки Херсонской области.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация и беспилотники нанесли удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 132 районах. Средства ПВО также уничтожили 33 беспилотника в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР).

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что у российских войск в зоне спецоперации появились новые системы противовоздушной обороны, которые позволили за последние дни нарастить количество сбитых украинских самолетов и вертолетов. По его словам, за пять дней эти комплексы сбили 24 самолета.