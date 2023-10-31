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17:46, 31 октября 2023Интернет и СМИ

Маск высказался о желании Зеленского победить в конфликте с Россией

Маск оценил желание победы Зеленским фразой «цветок не должен гибнуть напрасно»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель, владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск высказался о желании Владимира Зеленского победить в конфликте с Россией, несмотря на неудачи украинской стороны. Пост об этом он опубликовал в X.

«Цветок юности не должен гибнуть напрасно», — такой фразой Маск оценил фрагмент статьи издания Time.

Материал, который прокомментировал Маск, вышел в журнале Time ранее в октябре. В нем утверждалось, что украинские чиновники, близкие к Зеленскому, беспокоятся из-за его настроя в отношении российско-украинского конфликта, так как он, по их мнению, «граничит с мессианством».

Они также заявили, что Зеленский обманывает себя, не видя проигрышной позиции Киева в конфликте с Россией. «Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не выигрываем. Но попробуй сказать ему это», — приводит издание слова чиновников.

Незадолго до этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский скрывает правду о тяжелом положении украинской армии. Украинское контрнаступление при этом он назвал «проигрышным» и «кровавым».

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      Олег Давыдов
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